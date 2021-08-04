تعرف علي أماكن استخراج شهادات لقاح كورونا في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، في بيان لها، اليوم، عن تخصيص 6 مكاتب رئيسية علي مستوي قري ومراكز المحافظة لاستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا .

وقال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية خصصت مكاتب «ديوان الإدارة الصحية بالمحلة أول، مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة قطور، مكتب صحة بسيون، مكتب صحة سمنود» لاستخراج شهادات التطعيم بكورونا المؤمنة للمسافرين للخارج.

وكشف وكيل وزارة الصحة أن استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و 10 دولارات لغير المصريين، وأشار أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE).

وأوضح أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم.

شهادة التطعيم المؤمنة الذكية للمواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا

وشدد وكيل وزارة على أن شهادة التطعيم المؤمنة الذكية للمواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا والراغبين بالسفر لا تحتاج لاعتمادها من مديرية الصحة أو محافظة الدقهلية ولا تحتاج لاعتمادها من الخارجية مشيرا إلى أنه من المقرر زيادة عدد المراكز بالغربية حتى يتم التيسير على المواطنين .