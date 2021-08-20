الأولى على شعبة الأدبي: بحب الإعلام لكن قررت دخول اقتصاد وعلوم سياسية

قالت فريدة مؤمن المطري، الأولى أدبي على الثانوية العامة، إنها وبعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، قررت الالتحاق مؤخرا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد فترة طويلة من التفكير، «مجال الإعلام بيستهويني من وأنا صغيرة، ودايما كنت بحب أعمل مونتاج وأصور، ودخلت مسابقات خاصة بمكتبة الإسكندرية، وكانت من أمتع الأنشطة والتجارب اللي مريت بيها في حياتي».

المطري: مجال الإعلام ينمي مهارات الطلاقة في الحوار والتحدث باللغة الصحيحة

وأضافت «المطري»، خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أنها ترى بأن مجال الإعلام ينمي مهارات الطلاقة في الحوار والتحدث باللغة الصحيحة، ولكنها أرتأت دراسة مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.

المطري: «الحاجة المناسبة ليك محدش هيقدر يوصلها غيرك»

ولفتت إلى أنها وبالرغم من سعيها للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلا أنها لن توقف تنمية مهاراتها في مجال الإعلام الأكثر عشقا بالنسبة لها، «بقول للناس أسمع النصيحة والرأي، ولكن الحاجة المناسبة ليك محدش هيقدر يوصلها غيرك، ودايما اختار الحاجة الأنسب ليك، بلاش تشتت أو تردد».

المطري: «المعاني اللي اتعلمتها في المدرسة باقية معايا بعد التخرج منها»

وأوضحت أن تجربتها في مدارس الراهبات تراها على كونها تجربة مختلفة وثرية وممتعة، وفي تلك المدرسة نجحت بأن تتربى بشكل مختلف لما كان يقدم لها من مناهج تعليمية وطرق جيدة للمذاكرة، «المدرسة بتزرع مبادئ معينه في نفوس الطلاب، وهي المعاني اللي بتفضل معانا حتى لما بنطلع بره المدرسة، وبتهتم بالتعليم، حقيقي أنا فخورة إني خريجة من مدرسة سان جان أنتيد بنات لغات».