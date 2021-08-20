القائمة الكاملة لأوائل الثانوية العامة 2021 بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية للشعبتين العلمية والأدبية.

أوائل الثانوية العامة في الإسماعيلية.. الشعبة العلمية علوم

وتميزت إدارة الإسماعيلية بحصولها علي النصيب الأكبر من المتفوقين في نتيجة الثانوية العامة في الشعبة بحصول 5 طلاب علي مقاعد متقدمة ضمن الـ 10 الاوائل في الشعبة ليأتي بعدها إدارتا التل الكبير والقنطرة غرب.

وحصل الطالب مهند محمد موسى الجاويش من مدرسة التل الكبير الثانوية الجديدة على المركز الاول في الشعبة، فيما حصلت الطالبة منة الله علاء مبروك من مدرسة ام الأبطال الثانوية بنات على المركز الأول مكرر وحصل الطالب احمد وليد ابراهيم من مدرسة الفاروق عمر على المركز الثالث.

وحصل الطالب محمود محمد حمود مدرسة الشهيد احمد فوزي عمارة على المركز الرابع وحصل الطالب عمر محمد احمد مدرسة التل الكبير الثانوية على المركز الخامس فيما حصلت الطالبة حنين عبده صالح من مدرسة السلام الثانوية بنات على المركز السادس.

وحصل الطالب عبدالرحمن على عبدالحميد من مدرسة جمال عبدالناصر بادارة القنطرة غرب علي المركز السابع وحصلت الطالبة آية كمال الدين على المركز الثامن فيما حصلت الطالبة مرتينا بخيت جيد من مدرسة يسري الشعراوي بنات على المركز التاسع وحصل الطالب محمد السيد محمد مدرسة أبوخليفة الثانوية علي المركز العاشر والطالب محمد حمام سيد من نفس مدرسة ابوخليفة الثانوية علي المركز الحادي عشر.

أوائل الثانوية العامة في الإسماعيلية.. الشعبة العلمية رياضة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن أسماء الحاصلين علي أوائل شعبة العلمي رياضة في نتيجة الثانوية العامة بالإسماعيلية تميزت فيها إدارة الإسماعيلية ايضا.

وحصل الطالب أحمد ابراهيم بهجت من مدرسة السادات الثانوية العسكرية على المركز الاول وحصل الطالب أحمد وليد توفيق من مدرسة الفاروق عمر الثانوية علي المركز الثاني وحصل الطالب حازم ياسر من محمود مدرسة التل الكبير الثانوية علي المركز الثالث وحصل الطالب محمد وليد محمد من مدرسة الفاروق عمر على المركز الرابع.

وحصل الطالب احمد محمد فاروق من مدرسة جمال عبد الناصر بإدارة القنطرة غرب على المركز الخامس وحصلت الطالبة اشرقت ماهر فتحي من مدرسة ام الابطال الثانوية بنات على المركز السادس وحصلت آية وائل محمد من مدرسة الزهور الثانوية بنات على المركز السابع وحصل الطالب احمد عبدالله محمد من مدرسة الشهيد حسين سعيد بفايد على المركز الثامن.

وحصل الطالب محمد سيد محمود فرغلي من مدرسة المستقبل الثانوية المشتركة على المركز التاسع وحصل الطالب عبدالرحمن محمود عبدالله المجمع التعليمي للغات على المركز العاشر فيما حصل ابراهيم محمود نايل مدرسة المستقبل الثانوية المشتركة على المركز الحادي عشر.

أوائل الثانوية العامة في الإسماعيلية.. الشعبة الأدبية

وتميزت طالبات الثانوية في المرحلة الأدبية في محافظة الإسماعيلية وحصلت علي غالبية المقاعد من المتفوقين.

وحصلت الطالبة سارة علاء عبدالحليم الطالبة بمدرسة الزهور الثانوية بنات على المركز الأول علي المحافظة والثالث على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية فيما حصلت الطالبة سارة عبدالرحمن ابراهيم من نفس المدرسة على المركز الثاني وحصلت الطالبة زينة السيد زين العابدين من مدرسة محمود سليم بادارة فايد علي المركز الثالث وحصلت الطالبة مروة اسامة مصطفى من مدرسة الإسماعلية الرسمية للغات على المركز الرابع.

وحصلت الطالبة ملك محمد أمين من مدرسة السلام الثانوية بنات على المركز الخامس وحصلت الطالبة الاء مصطفى سيد من مدرسة القديس يوسف على المركز السادس والطالبة روان أحمد من مدرسة الزهور الثانوية بنات على المركز السابع.

وحصل الطالب مصطفى أشرف محمد من مدرسة سرابيوم الثانوية المشتركة على المركز الثامن والطالبة جنة اشرف مراد من مدرسة القديس يوسف على المركز التاسع وحصلت الطالبة آية عيد الشوادفي مدرسة القديس يوسف على المركز العاشر .