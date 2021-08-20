تنسيق الثانوية العامة 2021.. تخصصات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإسكندرية

مع الاستعداد لعملية تنسيق الثانوية العامة، يتطلع الطلاب إلى الاتحاق بكليات القمة ومن بينها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي تعد حلما لبعض الطلاب أملا في خوض غمار العمل البحثي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي مستقبلا.

«الوطن» تنشر معلومات عن كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، والتي تم إنشاءها في عام 2014، في محاولة لتلبية لاحتياجات المجتمع السكندري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنهوض بالمعارف الاقتصادية والسياسية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي وتنمية القدرات والمهارات، بما يستجيب للمتطلبات المهنية والوظيفية لمجالات العمل، وتخريج نوعية متميزة من الخريجين في مختلف التخصصات العلمية بالكلية وفقاً لمعايير الجودة والتميز الدولية

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية

وتتضمن أقسام كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، قسم الاقتصاد، ويهدف إلى تزويد الطالب بالأدوات التحليلية لفهم أعمق للعلاقات المتشابكة بين متغيرات الاقتصاد الكلي، بما يؤهل الطالب للعمل في مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية التي تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية الكلية والخطط التنموية المستقبلية، ويظهر ذلك في مقررات مثل: نظريات النمو والتنمية، وتخطيط وسياسات اقتصادية كلية.

يقوم قسم الاقتصاد بإعداد خريج قادر على الاشتغال بسوق المال بما يتضمنه من جهاز مصرفي يسهم في تدفق الموارد المالية من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز، وبما يوفر الاحتياجات المالية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية، وكذلك من سوق الأوراق المالية الذي يعد مرآة لمستوى أداء النشاط الاقتصادي. ويظهر ذلك في مقررات مثل: اقتصاديات النقود، واقتصاديات البنوك، والاستثمار وأسواق المال، واقتصاديات التمويل.

قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية

ويقوم بإمداد سوق العمل بخريجين قادرين على اقتراح وتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تقوم عليها أي نهضة اقتصادية، فضلاً عن تقييم المشروعات الاستثمارية الجديدة ودراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية، بما يتلاءم مع الأهداف التنموية المعلنة والخطط المقترحة. ويظهر ذلك في مقررات مثل: دراسات الجدوى الاقتصادية، واقتصاديات المشروعات الصغيرة.

قسم العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية

قسم العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، يمثل أعرق المدارس الفكرية في ذلك العلم في مصر والعالم العربي، ويهدف القسم إلى تدعيم إمكانات خريج برنامج العلوم السياسية على المنافسة في سوق العمل بزيادة قدراته على ارتياد قطاعات وظيفية أخرى من خلال دراسته للاقتصاد كتخصص فرعي، حيث يحصل الخريج على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية كتخصص رئيسي مع اعتبار تخصص الاقتصاد تخصصاً فرعياً له، على نحو يتيح له العمل في بعض قطاعات العمل المصرفي والمالي.