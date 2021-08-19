كل ما تريد معرفته عن كلية الذكاء الاصطناعي بمصر.. شروط التقديم والمصاريف

أنشات جامعة كفر الشيخ كلية الذكاء الاصطناعي الأولى بمصر، وثاني كلية من هذا النوع في الشرق الأوسط، بقرار رئيس مجلس الوزراء في الثامن من أبريل عام 2019 وحمل رقم 871، وبدأت الدراسة بها بنفس العام الجامعي، ضمن خطة الدولة للتوسع في استخدام مجال الذكاء الاصطناعي في مصر باعتباره هو المستقبل، وقبلت طلاب الثانوية العامة من شعبة علمي رياضة فقط، إلى أن أعلنت قبول الطلاب من دفعتي 2019- 2020 بالشعبتين علمي علوم ورياضة، ويشرف عليها حاليا الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ.

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أقسام كلية الذكاء الاصطناعي الأولى بمصر

تضم كلية الذكاء الاصطناعي الأولى بمصر، 4 أقسام مختلفة بالإضافة إلى برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي، حيث تضم أقسام البرمجة واسترجاع المعلومات، الروبوت ، علوم البيانات، تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، حيث تهتم بتقنيات والبرمجيات والخوارزميات التي تسمح للحاسب الآلي بالتعلم، فضلا عن تصنيع وتجميع الروبوتات المختلفة ومنها الروبوت الطبي الذي اخترعه الطلاب، حيث يهتم قسم الروبوتات بإكساب الطالب مهارات مبادئ الرؤية الاصطناعية والروبوتات وغيرها من المهارات.

شروط التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة كفر الشيخ، شروط التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي وهي كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلاً على المجموع المناسب وفقا للتنسيق، الذي سيجرى إعلانه من قبل وزارة التعليم العالي.

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة والشهادات المعادلة والوافدين.

- أن يتم مراعاة أسبقية الحجز.

- مدة الدراسة 4 سنوات، للحصول على بكالوريوس علوم الذكاء الاصطناعي.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي

كما أعلنت جامعة كفر الشيخ، مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي، وهي للقسم العام 750 جنيها بينما البرنامج الخاص وهو قسم الذكاء الاصطناعي الحيوي الجديد، وهو أول برنامج من نوعه على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي بمصروفات 20 ألف جنيه في العام يتم دفع المبلغ على التيرمين الدراسيين.

كلية الذكاء الاصطناعي.. الأوراق المطلوبة

يتطلب التقديم بكلية الذكاء الاصطناعي، عددا من الأوراق، كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة وصورتان منها

- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد وصورتان منها.

- صورة البطاقة الشخصية وبطاقة ولي الأمر.

- 6 صور شخصية مقاس 4*6.

نموذج 2 جند وآخر نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

طرق التقديم بكلية الذكاء الاصطناعي

وأتاحت جامعة كفر الشيخ التقديم بكلية الذكاء الاصطناعي، إليكترونيًا حيث يمكن للطلاب التقديم إلكترونيا من هنــــــا، كما يمكن الإطلاع على كل ما ترغب في معرفته من هنــــــا، وهو الموقع الرسمي للكلية.