بورصة الدواجن اليوم السبت 21-8-2021 في مصر

سجلت بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 21 أغسطس، حالة من الاستقرار النسبي في كافة أنواع اللحوم البيضاء سواء داخل البورصة الرئيسية أو العمومية، وذلك بفضل توافر المعروض من تلك السلعة .

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها موقع «الوطن»، يستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، ووفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وفقا لما ذكره رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن أسعار بورصة الدواجن في مصر، تشهد استقرارا دون تغيير منذ شهر، ليستمر سعر كيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 36 جنيها، أما سعر البيضاء تراوح بين 26 إلى 28 جنيها، ويصل سعر الدواجن في المزرعة إلى 24 جنيها.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقا لجولة «الوطن» في الأسواق المحلية، جاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء السبت نحو 23 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم السبت 29 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو البانيه اليوم السبت إلى 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم السبت إلى 52 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم السبت نحو 55 جنيهًا.

- كما وصل سعر الدجاجة الكاملة اليوم السبت إلى 36 جنيهًا.

- كما سجل سجل سعر الدواجن البلدي اليوم السبت نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم السبت إلى 37 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس السبت 39.5 جنيه.