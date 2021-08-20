العثور على جثة متعفنة لفتاة أفريقية داخل شقة بمدينة نصر

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة، لفتاة أفريقية، داخل شقة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي وإخطار النيابة العامة، التي انتقلت للمعاينة، وقررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

العثور على جثة متعفنه لفتاة أفريقية

كان مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، تلقى بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال وكسر باب الشقة، تبين العثور على جثة لفتاة أفريقية، تحمل جنسية دولة غينيا، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله «تعفن رمي كامل»، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي لمعاينة النيابة، التي قررت نقلها لمشرحة زينهم للتشريح، وكلفت المباحث بإخطار سفارتها لإنهاء إجراءات سفر الجثة.

العثور على جثة متعفنة لشاب في شقته بشبرا

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم شرطة شبرا مصر، وبالانتقال وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى محمد زغلول محمد عز الدين، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله «تعفن رمي كامل» كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبفحص منافذ الشقة تبين سلامتها كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.