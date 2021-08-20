حظك اليوم برج العقرب السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
11:57 م | الجمعة 20 أغسطس 2021
يعرف عن مولود برج العقرب أنه لا يمنح ثقته لغيره بسهولة، كما أنه شخص موزون وهادئ، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العقرب 21-8-2021 على الصعيد المهني
القمر والشمس معاكسان وقد يتسببان لك في نزاع عائلي أو مهني.. كن مستعدا للقيام بخطوة نحو الإصلاح.
حظك اليوم برج العقرب 21-8-2021 على الصعيد العاطفي
قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين من قلبك، وعليك أن تهدأ لتحسن التصرف.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.