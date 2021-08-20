كلية الشريعة والقانون بطنطا.. مواد دراسية وتأهيل لسوق العمل

تعد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، واحدة من 3 كليات «أصول الدين، علوم القرآن، الشريعة والقانون» في مجمع كليات سبرباي بجامعة الأزهر فرع طنطا، وأحد فروع جامعة الأزهر في الوجه البحري.

كلية الشريعة والقانون بطنطا.. اقسام الكلية

تنقسم الدراسة في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا إلى 5 أقسام، هي قسم الفقه المقارن، أصول الفقه، الفقه، القانون العام، القانون الخاص.

كلية الشريعة والقانون بطنطا.. تاريخ ومميزات

تعد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا من أقدم كليات جامعة الأزهر، وتقدم الكلية العلوم الشرعية، بالإضافة إلى علوم القانون، التي تدرس في كليات الحقوق في الجامعات الأخرى، وتمنح الكلية لخريجها درجة الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية والقانون.

وتؤهل كلية الشريعة والقانون الخريجين للتدريس في المعاهد الأزهرية كمدرس علوم شريعة، إمام وخطيب ومدرس بمساجد بوزارة الأوقاف أو واعظ بإدارة الوعظ التابعة للأزهر الشريف.

وبالنسبة لخريجي قسم القانون بكلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر، فيؤهلهم للعمل بالنيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة للعمل الاستشاري في القطاعين الحكومي والخاص.

كلية الشريعة والقانون بطنطا.. مواد دراسية

المواد التي يدرسها طلاب كلية الشريعة والقانون بطنطا هي: قانون، قضايا معاصرة، تاريخ التشريع الإسلامي، علوم حديث، علم إجرام وعقاب، تاريخ قانون، لغة أجنبية، منظمات دولية، بالإضافه للمواد الممتدة قرآن كريم، والفقه المذهبي، وأصول فقه، ونظم سياسية، وبحث (فقه)، وبحث (مدخل)، ومدخل قانون.

ويدرس طلاب كلية الشريعة والقانون بطنطا قسم القانون مواد «القرآن، وقضايا فقهية، والفقة المقارن، والفقه المذهبي، أصول فقه»، مما يجعلهم مؤهلين للعمل بالتدريس، وإمامة المساجد، وأيضاً العمل كمأذون شرعي.