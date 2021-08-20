حظك اليوم برج الميزان السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات السائدة والمعروفة عن مولود برج الميزان أنه طيب، وعلى استعداد دائم لتقديم النصائح للآخرين، كما أن أصحاب هذا البرج يحبون الانسجام والوفاق، وتعتبر هذه السمة أبرز صفات شخصياتهم، وهم عادة متعاطفون جدًا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 21-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك حماسا في العمل ويساعدك عرض آرائك اليوم بدبلوماسية ووضوح.

حظك اليوم برج الميزان 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.