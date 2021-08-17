خالد جلال ناعيا فيصل ندا: فقدنا قلما أثرى وجداننا بأعماله الخالدة

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

وقال «جلال»، إن الدراما التلفزيونية والسينمائية والكتابة المسرحية فقدت قلما أثرى وجداننا بالعديد من الأعمال الخالدة، مؤكدا في بيان له أن الكاتب الراحل كان أيضا صاحب تأثير في الإنتاج الفني بشكل عام، وكانت له بصمته الإبداعية الخاصة، مضيفا «رحم الله الراقي المحترم الكاتب الكبير فيصل ندا واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان».

يذكر أن السينارست والكاتب المسرحي فيصل ندا، ولد بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة عام 1963، وقد ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968، ومن أعماله المسرحية «المتزوجون، أهلا يا دكتور» وغيرهما، ومن أعماله فى السينما «الشجعان الثلاثة، القاضى والجلاد، قضية سميحة بدران»، وفى الإذاعة مسلسل «هارب من عش الزوجية»، وفى التلفزيون «أزواج فى ورطة، أهلا أهلا بالسكان».

وقد توفي الكاتب الكبير فيصل ندا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث حرصت العديد من المؤسسات الثقافية والفنية بجانب العديد من الفنانين والمبدعين بمختلف مجالات الفن، على نعي الكاتب الراحل.