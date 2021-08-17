فيصل ندا في آخر حوار مع «الوطن»: اكتشفت 80% من فناني مصر

رحل عن عالمنا، اليوم، الكاتب الكبير فيصل ندا، عن عمر ناهز الـ81 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، ويرصد «الوطن»، أبرز التصريحات من آخر حوار معه أجراه مع الجريدة، تحدث خلاله أحد أهم مؤلفي السينما والمسرح، عن أبرز المحطات في مشوار أكثر من 60 عاما في التأليف.

تصريحات فيصل ندا

وتحدث فيصل لـ«الوطن»، عن أهم الفنانين الذي اكتشفهم خلال مسيرته، فقال إنه اكتشف خلال مشواره عددا كبيرا من الفنانين، الذين راهن عليهم، ومنهم الراحل عادل أدهم، فقال إنه أتى به للقاهرة، وصنع منه شرير السينما المصرية، بعدما كان يعمل «فراز قطن» بمحافظة الإسكندرية، وكان يضرب في أدواره من فؤاد المهندس، وعمل معه 23 عملا صنعت نجوميته.

وبخلاف عادل أدهم، تحدث عن اكتشافه لـ80% من فناني مصر، وقال فيصل أنه اكتشف عبد الله غيث، وأخرجه من المسرح، وجعله نجما في السينما، بعدما كان موظفا في المسرح القومي، يؤدي الأدوار الثانوية.

فيصل ندا يتحدث عن اكتشافه لمحمود عبدالعزيز

وتحدث أيضا فيصل ندا عن إعادة اكتشافه لمحمود عبد العزيز، وقال إن محمود عبد العزيز جاء له وقال له «يا خال، أنا حاسس إن محدش بقى بيطلبني»، فقلت له: «لإنك دوبلير حسين فهمى، فعندما يعتذر الأول عن أحد الأفلام، يطلبونك»، فطلب منى نصيحة، وقلت له لا بد من تغيير جلدك، ورشحته لبطولة مسلسل «الإنسان والمجهول»، لكن المخرج إبراهيم الشقنقيري رفض بقوة، فصممت عليه وتوقفت وقتها عن كتابة الحلقات، وكتبت للشركة المنتجة: «أنا متوقف عن كتابة حلقات المسلسل حتى يتم اختيار الفنان المناسب فى الدور المناسب»، فاتفقوا مع محمود عبدالعزيز، لكن بمبلغ قليل للغاية، ووافق محمود لرغبته فى تغيير جلده، وسافر لتصوير المشاهد، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه، وكانت البداية الحقيقية له.

أما عن كواليس الأفلام وتغيير الأبطال، فقال إن ذلك حدث مع محمود ياسين في فيلم «الحب المحرم» مع مديحة يسري، ووقتها حسن الإمام رفض محمود ياسين بسبب صوته، وقال عنه: «ده صوته أقرع».