حفل محمد رمضان وآخر بالأوبرا وعزاء فيصل ندا .. أحداث الوسط الفنى اليوم الجمعة

يشهد الوسط الفنى، والمتابعون بمصر والوطن العربى، اليوم الجمعة، العديد من الفعاليات المهمة «المبهجة والحزينة»، التى تتنوع ما بين إقامة حفلات غنائية لعدد من النجوم وعزاء واحد من أهم الكتاب الذى قدم الكثير من الأعمال الهامة فى تاريخ الدراما والسينما المصرية خلال مشواره الفنى الممتد.

عزاء فيصل ندا

ويشهد اليوم عزاء الكاتب الكبير، فيصل ندا الذي رحل عن عالمنا قبل أيام بعد صراع طويل مع المرض حيث سيتم إقامة العزاء فى مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان جثمان الكاتب الراحل شيع من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وتم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة نصر، بينما اللافت للانتباه غياب الفنانين عن حضور مراسم الجنازة.

أقوى حفل فى الساحل لمحمد رمضان

ومن بين الأحداث التى يشهدها مساء اليوم الجمعة، حفل الفنان محمد رمضان، والذى تم الإعلان عنه منذ فترة كبيرة بأنه سيكون من أقوى حفلات الساحل الشمالى والمقرر إقامته فى جولف بورتو مارينا.

وكان الفنان محمد رمضان شارك جمهوره بالعديد من الصور والفيديوهات من البروفات الخاصة بالحفل والتى ستكون مليئة بالاستعراضات التى عود رمضان جمهوره عليها.

حفل محمد الحلو ونادية مصطفى

كما سيشهد اليوم أيضا ليلية من ليالي مهرجان القلعة للموسيقي والتى سيحييها الثنائي محمد الحلو ونادية مصطفي وسط حضور عدد كبير من الجماهير للاستماع الى أغانيهما المميزة.

حفل فرقة وسط البلد

وينضم إلى أحداث اليوم الجمعة حفل فرقة وسط البلد المقرر إقامته على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث ستقدم الفرقة خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغانى المميزة، ومنها: «كاركيب وقربيلي ومجنون واتكلمى وروبابيكيا وشمس النهار».