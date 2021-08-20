كليات الهندسة الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين..61 جامعة ومعهدا «صور»

يبدأ غدا السبت، ماراثون تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، لطلاب الثانوية العامة، ومن بينهم طلاب شعبة الرياضة الذين يطمحون للالتحاق بكليات الهندسة في مختلف الجامعات المصرية، وكشفت نقابة المهندسين عن أن أكثر من 45 ألف طالب يلتحقون سنويا بالكليات والمعاهد الهندسية، ويبدأ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب شعبة الرياضة بحد أدنى للحاصلين على مجموع 80%، وبالتالي يلجأ من لم يحالفهم الحظ إلى كليات الهندسة الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

كليات الهندسة الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين

وأعلنت نقابة المهندسين عددا من المعايير التي من المقرر تطبيقها سواء هذا العام أو العام المقبل للالتحاق بالتعليم الهندسي، وأكدت النقابة أنه بخصوص كليات الهندسة الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين فتتواجد في مصر 54 معهدًا عاليا للهندسة والتكنولوجيا، تمنح درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية، إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة.

الجامعات الخاصة التي تمنح بكالوريوس الهندسة

وقبل الحديث عن قائمة كليات الهندسة الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين فإن التقرير التالي يستعرض أسماء 61 جامعة ومعهدا خاصا، بواقع 16 جامعة و45 معهدا، فمن بين 50 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، نستعرض فيما يلي قائمة بأسماء 16 جامعة خاصة تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة وهي:

1- جامعة السادس من أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر.

2- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

3- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

4- الجامعة الفرنسية في مصر.

5- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6- الجامعة المصرية الروسية.

7- الجامعة البريطانية في مصر.

8- جامعة فاروس.

9- جامعة مصر الدولية.

10- الجامعة الأمريكية.

11- جامعة النيل.

12- جامعة هليوبوليس.

13- جامعة سيناء.

14- جامعة النهضة.

15- جامعة المستقبل.

16- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

المعاهد الهندسية الخاصة

وضمن كليات الهندسة الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين، هناك 45 معهدا هندسيا، وهي:

1- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

2- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا.

3- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

4- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

5- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

6- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

7- معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا.

8- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

9- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

10- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

11- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

12- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

13- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود – الأقصر.

14- المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

15- أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر.

16- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

17- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

18- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط.

19- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

20- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

21- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة.

22- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

23- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

24- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

25- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر (المعهد العالي للهندسة المعمارية سابقا).

26- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا – بشبرامنت.

27- المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

28- المعهد العالي للهندسة ببلبيس – الشرقية.

29- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

30- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا.

31- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة.

32- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة.

33- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

34- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

35- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

36- معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم.

37- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

38- معهد طيبة العالي للهندسة.

39- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو (المعهد العالي للهندسة المدنية والمعمارية – 15 مايو سابقا).

40- المعهد الكندي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

41- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

42- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

43- معهد الصفوة العالي للهندسة (المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية سابقا).

44- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

45- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.