«المهندسين»: اختبار قدرات قبل الالتحاق بكليات الهندسة لطلاب الثانوية 2022

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يبدأ الطلاب الاستعداد لماراثون التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد في مختلف الجامعات المصرية، لاسيما كليات القمة، خاصة أن هناك بعض الكليات التي تشترط إجراء اختبار قدرات قبل الالتحاق بها، ومن بين الكليات التي تعتزم دخول اختبار القدرات ضمن شروط الالتحاق بها، كليات ومعاهد الهندسة في مختلف الجامعات.

اختبار قدرات للالتحاق بكلية الهندسة

ومن المقرر أن يطبق شرط اختبار القدرات للالتحاق بكلية الهندسة في الجامعات المختلفة بدءا من العام الدراسي 2023/2022، بالإضافة إلى عمل مجموع تكراري طبقاً لتنسيق جديد، حسبما أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، في معرض حديثه عن المطالب التي تقدمت بها النقابة للمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي.

وكان نقيب المهندسين، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه جرت مناقشة ملف التعليم الهندسي في اجتماع -منذ أيام- للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لافتا إلى أن النقابة قدمت 3 مطالب خلال الاجتماع.

الساعات المعتمدة

وأشار «ضاحي» إلى أن المطالب الثلاثة تمحورت حول تحديد حد أدنى للالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة لا يقل عن 80%، وإجراء امتحان قدرات بعد الثانوية العامة لطلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة الذين يتقدمون للتعليم الهندسي، وسيجري تطبيق ذلك من العام المقبل، فضلا عن تطبيق الساعات المعتمدة على المناهج الدراسية الهندسية، موضحا أن ملف الساعات المعتمدة لا يزال في مرحلة دراسة بين النقابة ولجنة قطاع التعليم الهندسي.

وفي وقت سابق، عقدت لجنة التعليم الهندسي، اجتماعا برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وناقشت اللجنة ضرورة وجود دراسات تكميلية لخريج الهندسة تؤهله لسوق العمل، فضلا عن تحقيق اشتراطات معينة لانتقال المهندس من درجة الممارس إلى استشاري.

وأكدت اللجنة في اجتماعها أيضا أن قانون النقابة حدد اختصاصات لجنة التعليم الهندسي في أمرين أولهما المساهمة في تدقيق برامج التدريب وتطوير أنظمته ومناهجه للوفاء بمتطلبات سوق العمل، والأمر الثاني هو المساهمة في وضع البرامج الهندسية التي تصلح كمواد الاختبارات التي تضعها وزارات التعليم والصناعة والري للمتحانات التي تجريها للمتقدمين لثبوت صلاحيتهم للعمل الهندسي.