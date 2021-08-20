«صناع الخير»: السيسي يواجه مشاكل المواطن بحلول جذرية «تعيش 100 سنة»

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، «رئيس إصلاحي» قرر أن يكون هناك حل لكل المشاكل التي تواجه كل المواطنين بطريقة جذرية، وتستمر هذه الحلول لـ100 عام، مثل حلول نقل القاطنين في العشوائيات إلى مساكن آدمية، وتطوير الريف المصري وهو المشروع الذي يمس حياة أكثر من 60 مليون مواطن، بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه.

وأضاف «زمزم» في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، اليوم الجمعة، أن الرئيس قرر أيضا حل مشاكل في ملفات الصحة مثل القضاء على «فيروس سي»، مشددًا على أن القائد لا يكون همه الأول هو الشعبية ويقدم دعمًا في الطاقة وغيرها دون حل المشاكل من جذورها، ما يؤدي إلى انهيار المنظومة بعد عشرات السنوات.

الدعم في شكل مختلف

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، بأن الرئيس السيسي، يقدم الدعم بشكل مختلف في صورة خدمات مستدامة مثل خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتوطين أهداف التنمية المستدامة في كل ربوع مصر.

وأشار إلى أن هناك أزمة كبيرة في ملف الزيادة السكانية ويجب مواجهتها، مشددًا على أن الإصلاح يسير بخطوات ثابتة ومتقدمة، موضحًا أن الرؤساء السابقين لم يستجيبوا لطلبات المجتمع المدني بوضع حلول لأزمات العشوائيات والريف المصري، و«فيروس سي»، وغيرها من الملفات.

قرارات جريئة ورؤية واضحة لاقتحام كل الملفات

وشدد على أنه لا يوجد رئيس اتخذ قرارات جريئة مثل مكافحة مسببات العمى التي تهدد جانبا كبيرًا من الشعب المصري، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه رؤية واضحة لاقتحام كل الملفات، وحلها من جذورها، مصر تخطو خطوات سريعة في التمكين لمواطني الريف المصري، رغم أن خطوات الإصلاح صعبة وليست سهلة وهناك تعاون وتنسيق بين مؤسسات الدولة، وخلال السبع سنوات الماضية أنجزت مصر إنجازات هائلة وتنتظر المزيد في الفترة المقبلة.