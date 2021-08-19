«الأعلى للجامعات الخاصة»: إلغاء اختبارات القبول والاكتفاء بالمجموع

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، امين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، انه تقرر إلغاء اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الخاصة 2021، على أن يتم الإكتفاء بالمجموع فقط، موضحاً أنه بالنسبة للطلبة للمسددين لرسوم اختبارات القبول قبل إصدار القرار، ستم التعامل معهم كالاتي ، أولاً حال قبولهم بالجامعة المتقدم إليها و تم توزيعه سيتم خصم قيمة اختبارات القبول من المصروفات الدراسية 2021، و ثانيا، حال عدم قبول الطالب بالجامعة التي سدد بها قيمة اختبارات القبول سيتم ردها إليه مباشرة يعد إنتهاء مرحلة التنسيق .

الغر: مناقشة تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة في إجتماع المجلس المقبل

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن الحد الأدني لتنسيق الجامعات الخاصة سيتم تحديده خلال إجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي المقبل المقرر عقده بعد الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه تم تأجيل موعهد يوم الثلاثاء المقبل على أن يعهد في الأسبوع التالي له مباشرة.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة انه سيتم إتاحة الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد بعد إنتهاء إجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة مباشرة، مؤكداً أنه سيتم التشديد على جميع الجامعات الخاصة بضرورة التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة و الإلتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات .

وتواصل الجامعات الخاصة و الأهلية استعدادها لبدء مرحلة تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الإنتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2021 ، و إنعقاد مجلس الجامعات الخاصة، من حيث تجهيز ماتب شئون الطلاب و الاستقبال بالجامعات للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب فيما يتعلق بتنسيق القبول 2021 وسط تشديدات مكثفة سيتم سيتم تطبيقها لمواجهة أزكة كورون فيروس " كوفيد 19"، ابرزها التشديد على إلزام الجميع بضرورة إرتداء الكمامة .