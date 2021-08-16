السبت.. «الأعلى للجامعات الحكومية» يعلن الرتوش الأخيرة للتنسيق

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل، اجتماعه الدوري، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، لمناقشة عدد من القضايا والأمور المتعلقة بالتعليم العالي والجامعي 2021-2022.

جدول اجتماع السبت لـ«الأعلى للجامعات»: التنسيق في ظل كورونا.. وآخر تطورات اختبارات القدرات 2021

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات عددا من الموضوعات المتعلقة بتنسيق الجامعات 2021، وكذلك مدى جاهزية الجامعة للأعمال التنسيق وكذلك متابعة أعمال اللجنة العليا للتنسيق فيما يتعلق بمراحل تنسيق 2021، فضلا عن متابعة التزام الجامعات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 ومدى جاهزيتها بالالتزام، ومتابعة تقارير الجامعات بشأن اختبارات القدرات 2021.

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات عددا من الموضوعات المتعلقة أيضا بالتنسيق، بالإضافة إلى استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد بالجامعات 2021، وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن غدا الثلاثاء المقبل سيعلن كل من وزيري التعليم العالي السعودي والتربية والتعليم نتائج امتحانات الثانوية العامة.

يأتى ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم العالي، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات حتى الآن وصل إلى 137 ألف طالب، مؤكدة أن رسوم اختبارات القدرات تتفاوت من كلية إلى أخرى، لوجود قطاعات جديدة هذا العام وهي التمريض والسياحة، كاشفة عن إلغاء اختبارات القدرات في الجامعات الخاصة، بالإضافة لمنع اختبارات اللغات التي أصدرتها بعض الجامعات الخاصة.