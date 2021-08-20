مناوشات بين منظمي حفل محمد رمضان وجمهوره بالساحل الشمالي «صور»

نشبت مناوشات بين جمهور الفنان محمد رمضان، ومنظمين حفله بالساحل الشمالي، الذي من المقرر أن يبدأ بعد قليل، وذلك بد اقتحام عدد من الجماهير الحواجز الحديدية قبل بدء الحفل، ما جعل الأمن يتصدى لهم ويدفعهم للخلف.

وسادت حالة من الهرج والمرج بعد اقتحام الجمهور للحواجز عند الأبواب، ودخولهم بأعداد كبيرة للحفل دون تأكد المنظمين من حملهم للتذاكر من عدمه، ما أجبر الجهة المنظمة على دفع الجمهور للخلف وسط صرخات الفتيات والسيدات.

ويستعد محمد رمضان خلال دقائق، للصعود على المسرح لإحياء حفله الغنائي، الذي روج له أمس قائلا: «أقوى حفل في الساحل.. ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان».

وطرح رمضان منذ يومين أحدث أغانيه، التي تحمل اسم «على الله»، وحققت حتى الآن 2 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب» وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع ديزل.

وتقول كلمات الأغنية:

على الله..

على الله أنا ماشي فيها كدا

أحب أجيبها وهي طايرة

أخش في الحيطة أوقعها

1 2 3 4 هاتلي شلة وهسمعها

إنتوا هلس خيش وقش

بضاعة بايظة..هنرجعها

أنا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا

لساني أطول من برج إيفل

حطيت عالوحش عديت الليفيل

أنا كابوسك Egyptian eagle

إنت شغلتي

لو مبسوط أخليك تتقفل

مانا ماشي على الله

مالقتش منافس ليا قلت أنافس نفسي

ماحدش بيملا عيني دايما بشغل متشغلشي

مين فيكو بيا ماحلمشي

مين فيكو شافني ماقلدش

بتفكر فيا ماتكدبشي

مين فيكوا جالي وماخسرش

أنا صيتي عدى المانش

أنا جامد مابرحمش

تيجي قصادي مابتبانش

أكبر ما فيكو علقته بجانش