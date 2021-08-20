طفل «مصباح علاء الدين» مفاجأة محمد رمضان لجمهوره فى حفل الساحل

يستعد الفنان محمد رمضان مساء اليوم الجمعة، لإحياء حفله الغنائي المنتظر فى جولف بورتو مارينا بمدينة الساحل الشمالى، ليأتى هذا الحفل بعد غياب رمضان لسنوات عن الحفلات.

منذر مهرجان مفاجأة رمضان فى الحفل

ويجرى محمد رمضان، منذ قرابة الأسبوع، البروفات الخاصة بحفله المنتظر ليكون عودة قوية له مع الجمهور، بينما أكدت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أن واحدة من ضمن المفاجآت التى سيتضمنها حفل رمضان ظهور الطفل الشهير منذر مهران الذي شارك مع رمضان فى كليبه الشهير «مصباح علاء الدين».

وقالت المصادر: «إن الطفل منذر مهران سيشارك محمد رمضان الحفل أثناء تقديمه أغنية مصباح علاء الدين على المسرح والتى سيقدم معها أيضا الرقص الاستعراضي الخاص بها».

وبالفعل أجرى منذر بروفة على الاستعراض الخاص بالأغنية مساء أمس الخميس مع الفنان محمد رمضان كما أجرى بروفة أخرى صباح اليوم قبل بدء الحفل ليتمكن منها بشكل كبير.

كليب مصباح علاء الدين

يذكر أن الطفل منذر مهران شبيه محمد رمضان شارك معه فى كليبه الغنائي الشهير مصباح علاء الدين حيث حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا واستطاع لفت الانظار.

وتقول كلمات أغنية مصباح علاء الدين:

من صغري كنت شايف وانا بلمس النجوم

ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم

وحلمت بالبطولة

جايلك ياصفوف يا أولي

وأدي حلم الطفولة

أهو اتحقق فيوم

ماكانش ليا واسطة مادعكتش الفانوس

بالعكس حلمت حلم كان رؤية مش كابوس

والناس الطيبين واقفين مستجدعين

هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين

من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم

اعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم

لما انا مش فارق معاك

والناس كلها وياك

اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك

من يومي واخد قراري

هفرد جناحي أطير

بكرة هركب فيراري

وهاكون مالأساطير

وحلفت لايعرفوني

وهاغني ويسمعوني

ويكونلي فكل شارع

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