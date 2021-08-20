لامبورجيني محمد رمضان تخطف الأنظار قبل حفله بالساحل الشمالي

تصدرت السيارة اللامبورجيني الموجودة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي محركات البحث، وخاصة أن السيارة اللامبورجيني مطلية بمياه الذهب، ومن المقرر أن يصعد بها محمد رمضان بحفل الساحل الشمالي.

تفاصيل حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

وقبل حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، أدى بروفات على العروض والاستعراضات، كما استقل محمد رمضان سيارته من أجل عمل بروفة عليها لكي يخرج الحفل في أفضل صورة، وأدى بروفة أيضا على أكثر من أغنية من أغانيه التي يغنيها في الحفل مثل «ثابت» و«على الله» و«نمبر وان» وغيرها من الأغاني التي كرر بروفاتها أكثر من مرة، كما تابع محمد رمضان إجراءات الحفل ورؤية إضاءة المسرح وصوت المسرح بنفسه لكي يكون على أقصى استعداد.

رقصات جديدة في حفل الساحل الشمالي

كما استعد محمد رمضان، قبل الحفل، بمصمم رقصات لكي يقدم أكثر من رقصة جديدة لجمهوره الليلة، وبدأ الجمهور يتوافد منذ الساعة الخامسة تمهيدا لبدء الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

والحفل كامل العدد وبيع كل التذاكر قبل الحفل بـ48 ساعة، وأشرف على بيع التذاكر وحركة البيع مصطفى السويسي، منظم الحفل، بالإضافة إلى محمود رمضان، شقيق محمد رمضان ومدير أعماله.

وقبل الحفل بساعات نشر محمد رمضان صورة مع والدته كنوع من أنواع التفاؤل بها في كل الخطوات التي يأخذها محمد رمضان في حياته.

وكان محمد رمضان في آخر حفلاته، أثار الكثير من الجدل بعد ظهوره عاريا على المسرح، وقبل الحفل تواصل حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، لمعرفة الإجراءات التي تأخذها النقابة إذا خلع رمضان ملابسه في الحفل، وقال حلمي إن هناك قانونا بين النقابات الثلاث تتيح بإعطائه تصريح لكي يقدم حفلات ولكنه تابع لنقابة المهن التمثيلية وهي المسؤولة عنه.