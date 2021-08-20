توافد جماهيري كبير على حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي.. صور

توافد الآلاف من جماهير الفنان محمد رمضان لمنتجع بورتو جولف مارينا لحضور حفله الغنائي الكبير المقرر إقامته بعد قليل.

من المقرر أن يقدم رمضان خلال الحفل عدد من الاستعراضات الفنية والراقصة احتفالا بجمهوره، سيقدم رمضان خلال الحفل مجموعة من أهم أغنياته منها «ثابت ومافيا وأنا الملك» وغيرها.

بروفات حفل محمد رمضان بالساحل

قام محمد رمضان ببروفات مكثفة منذ أسبوع استعدادا لحفل الساحل الشمالي، والذي يتخلله عدد من المشاهد الاستعراضية التي اعتاد عليها جمهور رمضان خلال حفلاته الغنائيه، وحرص رمضان علي مشاركة جمهوره البروفات التي يجريها قبل الحفل، ونشر أمس عبر «إنستجرام» من حفله فيديو لعدد من الاستعراضات التي سيؤديها في الحفل وعلق قائلا «ميعادنا بكرة، أقوى حفلة في مصر.. ثقة في الله نجاح محمد رمضان».

وطرح رمضان منذ أيام أغنية الجديدة «على الله»، هي أولى أغنيات محمد رمضان ذات الطابع البدوي، التي صُورت في عدد من المناطق البدوية الصحراوية، من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع ديزل.