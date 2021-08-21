محمد رمضان يفاجيء جمهوره بقناع في حفله بالساحل الشمالي

على أنغام أغنية «فيروس»، ظهر الفنان محمد رمضان وسط الفرقة الاستعراضية المصاحبة له علي المسرح بشكل جديد لفت الأنظار، مرتديا على وجهه قناع فضي اللون، وتفاعل الجمهور معه بالرقص والتصفيق.

حفل رمضان يرفع شعار «كامل العدد»

ورفع حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، لافتة «كامل العدد»؛ إذ حضره عدد غير مسبوق من الجمهور، وقدم الفنان خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم، وشاركه الجمهور الغناء.

الحفل إنتاج شركة MR1 والمنتج أحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، بالتعاون مع شركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي، وPower point لقناة مزيكا، ولايت سيستم وشاشات شركة هاي لايت جروب - حامد عرفة، ومهندس صوت عماد نبيل، واستيدج تامر فوزي، ومصمم راقصين هادي عواضة، ومنتج فني محمد سعيد، وأسست بروديوسر عبد الرحمن محسن البغدادي، واستايلست بثينة، وألعاب نارية سامي يوسف.

وصمم الاستيدج خصيصا لهذا الحفل الكبير، ليصبح الأكبر في مصر والشرق الأوسط، كما أقيم الحفل تحت إشراف شركة MR1 برودكشن لمديرها محمود رمضان، ومستشارها المالي عبدالغني شوشة.