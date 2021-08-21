محمد رمضان لمنذر طفل أغنية مصباح علاء الدين: «مبدأتش من الصفر» (صور)

صعد الطفل منذر لمسرح حفل الفنان محمد رمضان لأداء أغنية «مصباح علاء الدين»، في حفله المقام حاليا بالساحل الشمالي.

قال رمضان لمنذر بعد الحفل: «أنت مش هتبدأ من الصفر، أنا بدأت من الصفر، أنت مش هيحصلك كده».

والطفل منذر هو مفاجأة حفل محمد رمضان، والذي شارك مع الأخير في كليبه الشهير «مصباح علاء الدين».

منذر مهران، شبيه محمد رمضان، شارك معه فى كليبه الغنائي الشهير مصباح علاء الدين؛ إذ حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، واستطاع لفت الانظار.

وتقول كلمات أغنية «مصباح علاء الدين»:

من صغري كنت شايف وأنا بلمس النجوم

ولا عمري كنت خايف كل أما أقع بقوموحلمت بالبطولة

جايلك ياصفوف يا أولي

وأدي حلم الطفولة

أهو اتحقق فيوم

ماكانش ليا واسطة مادعكتش

بالعكس حلمت حلم كان رؤية مش كابوس

والناس الطيبين واقفين مستجدعين

هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين