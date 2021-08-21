«كامل العدد».. محمد رمضان يتألق في حفل الساحل: جمهوري الأفضل (صور)

أشعل الفنان محمد رمضان، حماس جمهور حفله الغنائي في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، التي حملت عنوان «أقوى حفل في الساحل»، وذلك بأغانيه المتنوعة.

قال الفنان محمد رمضان، إن جمهوره هو من دفعه لطريق الغناء؛ لأنه ممثلا في الأساس، بحسب قوله.

وأكد «رمضان» لجمهوره على هامش حفله الغنائي المقام حاليا في الساحل الشمالي، أنه يعتبر الحفل الأقوى في مصر من منطلق أن جمهوره الأفضل.

ورفع الحفل، لافتة «كامل العدد»؛ إذ حضره عدد غير مسبوق من الجمهور، وقدم «رمضان» خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم، وشاركه الجمهور الغناء.

الحفل إنتاج شركة MR1 والمنتج أحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، بالتعاون مع شركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي، وPower point لقناة مزيكا، ولايت سيستم وشاشات شركة هاي لايت جروب - حامد عرفة، ومهندس صوت عماد نبيل، واستيدج تامر فوزي، ومصمم راقصين هادي عواضة، ومنتج فني محمد سعيد، وأسست بروديوسر عبد الرحمن محسن البغدادي، واستايلست بثينة، وألعاب نارية سامي يوسف.

وصمم الاستيدج خصيصا لهذا الحفل الكبير، ليصبح الأكبر استيدج في مصر والشرق الأوسط، كما أقيم الحفل تحت إشراف شركة MR1 برودكشن لمديرها محمود رمضان، ومستشارها المالي عبدالغني شوشة.