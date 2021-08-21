محمد رمضان يدخل مسرح حفله في الساحل الشمالي باللامبورجيني (صور)

بدء حفل الفنان محمد رمضان، منذ قليل، بالساحل الشمالي، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

في بداية العرض، عرض مجسم على شاشة كبيرة على المسرح لمحمد رمضان، وتنطلق مقولة «نمبر وان»، ليظهر فجأة الفنان على المسرح بسيارته اللامبورجيني.

وقد تصدرت السيارة اللامبورجيني التي صعد بها محمد رمضان حفله بالساحل الشمالي محركات البحث، خاصة أنها مطلية بمياه الذهب، ولفتت أنظار جميع الحضور من جمهور الحفل بالساحل الشمالي.

وقد رفع حفل رمضان لافتة كامل العدد، فقد شهد إقبالا جماهيريا غير مسبوق، واقتحم عدد كبير من جمهوره الحواجز الأمنية لدخول الحفل.

وحرص محمد رمضان قبل الحفل بساعات قليلة على نشر صورة له بصحبه والدته عبر موقع الفيديوهات والصور«انستجرام»، كنوع من التفاؤل قبل الحفل.

وطرح رمضان منذ أيام أغنية الجديدة «على الله»، وهي أولى أغنياته ذات الطابع البدوي، التي صُورت في عدد من المناطق البدوية الصحراوية، من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع ديزل.