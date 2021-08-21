مها أحمد ونجلها يرقصان في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي «صور»

حرصت الفنانة مها أحمد ونجلها عادل مجدي كامل، على حضور حفل الفنان محمد رمضان، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، داخل أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي.

ونشر عادل مجدي كامل مقطعا مصورا له ووالدته عبر خاصية «ستوري»، بتطبيق «انستجرام»؛ إذ ظهرا وهما يرقصان على أغنيات محمد رمضان في الحفل الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

أول ظهور لـ مها أحمد بعد تعرضها لوعكة صحية

وتعرضت مها أحمد، أول أغسطس الجاري، لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى، وقال زوجها مجدي كامل في تصريح سابق لـ«الوطن»: «مها أصيبت بمغص كلوي حاد، ونقلت على إثره للمستشفى، والحمد لله حالتها الصحية تشهد استقرار، وستكمل العلاج في المنزل».

ويعد حفل محمد رمضان أول ظهور للفنانة مها أحمد، عقب هذه الأزمة الصحية.

حفل محمد رمضان «كامل العدد»

وأحيا الفنان محمد رمضان، في الساحل الشمالي، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية، التي رفعت شعار «كامل العدد»، وقدم خلاله عددا من الرقصات الاستعراضية على أنغام أغانياته الشهيرة، وتفاعل معها الجمهور.

وروج «رمضان» لحفله الغنائي قبل ساعات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ حرص على نشر عددا من الصور والفيديوهات الخاصة بـ«بروفات الحفل».