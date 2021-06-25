عاجل.. والدة مها أحمد تدخل العناية المركزة

أعلنت الفنانه مها أحمد، دخول والدتها العناية المركزة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

ونشرت مها أحمد، صور لوالدتها وعلقت عليها قائلة: «أمي حبيبتي.. دعواتكم في العناية المركزة».

وكان أول ظهور لـ مها أحمد، بعد خلافها مع أمير كرارة، في حفل زفاف ابن الفنان مصطفى قمر، حيث كان الظهور الاجتماعي الأول للفنانة، وزوجها مجدي كامل.

ونشرت مها أحمد، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو يجمعها بزوجها مجدي كامل في حفل الزفاف، وعلقت عليه: «مبروك إياد مصطفى قمر».