مها أحمد تواجه أزمات متتالية.. آخرها مرض والدتها

يبدو أن هذه الفترة هي الأسوا على الفنانة مها أحمد، حيث واجهت عددا من الأزمات في وقت قصير، انتهت بدخول والدتها الرعاية المركزة.

مها أحمد تتعرض لأزمات متتالية

وكان آخر هذه الأزمات، إعلان مها أحمد عن مرض والدتها ونقلها إلى العناية المركزة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة «أمي حبيبتي دعواتكم في العناية المركزة».

ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة التي تواجهها مها أحمد، ولكن منذ فترة قصيرة واجهت أزمة، حين هاجمت الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، عبر بوست نشرته على صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك» كشفت من خلاله عن تخلي السقا وكرارة عنها عندما طلبت منهما عمل، لأنها كانت في فترة لا تعرض عليها أعمال وكانت تريد العمل، وهو البوست الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وأصبح هناك رد من الطرفين.

وليس هذا فحسب، ولكن سبق وتعرضت الفنانة مها أحمد، لأزمات أخرى كان من بينها غرق منزلها بالمياه، وحينها نشرت فيديو لشقتها، وهي غارقة في المياه بالفعل وعلقت عليها قائلة «سترك يارب».

وقبل هذه الحادثة أيضا بأيام قليلة، كانت قد نشرت الفنانة مها أحمد عن أنها كادت تتعرض لحادث مروع على طريق الساحل الشمال حيث قالت «الحمدلله على كل شئ كنت هعمل حادثة فظيعة في طريق الساحل ورب العرش نجانى الحمدلله».

أعمال مها أحمد

يذكر أن الفنانة مها أحمد، قدمت كثيرا من الأعمال الفنية، وكان من أشهر الأدوار التي قدمتها فيلم «الباشا تلميذ»، الذي شاركت فيه مع الفنان كريم عبد العزيز ومحمد لطفي وغادة عادل وعدد آخر من الفنانين.