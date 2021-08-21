«طالبان» تنفي تسببها في الفوضى بمطار كابول

قال مسؤول في حركة «طالبان» بأفغانستان، إن الحركة تواصل المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان وقادة الفصائل، مؤكدا: «لم نتسبب بالفوضى في مطار كابول وكان يمكن للغرب ترتيب خطة إجلاء أفضل»

وأوضح المسؤول: «نسعى لتقديم إطار لحكومة جديدة خلال الأسابيع المقبلة»، متابعا: «نموذجنا للحكم قد لا يكون ديمقراطيا ولكنه سيحمي حقوق الجميع»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤول بـ«طالبان»: نبحث كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية بشروط ودية

وأشارت «طالبان»، إلى أنه سيجرى الكشف عن إطار عمل حكومي أفغاني جديد في غضون أسابيع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشدد المسؤول: «نبحث كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية بشروط ودية».

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب في وقت سابق، عن امتنان بلاده لـ الإمارات لجهودها الإنسانية وعرضها تسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب الذين أجلوا من العاصمة الأفغانية «كابول» إلى دول ثالثة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال بلينكن، إن بلاده تقدر بشكل كبير دعم حكومة الإمارات الذي يعد رمزا لشراكة القوية والدائمة بين البلدين، مشددا على أن أولوية الولايات المتحدة هي سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج، بما في ذلك أفراد الجيش والدبلوماسيين الذين يخدمون في أفغانستان.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت في وقت سابق، أن دبي وافقت على استضافة 5 آلاف أفغاني ممن أجلوا من أفغانستان، قبل توجههم إلى دول أخرى، وسيجرى إجلاء الأفغان من كابول إلى الإمارات، على متن طائرات أمريكية.

وسهلت السلطات الإماراتية، عمليات الإجلاء لنحو 8500 شخص أجنبي من أفغانستان بطائرات إماراتية، وعبر مطاراتها.

وكان الرئيس الامريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن واشنطن أجلت 13 ألف شخص من أفغانستان، منذ 14 أغسطس الجاري، و18 ألفا منذ يوليو الماضي، يضاف اليهم آلاف في رحلات خاصة، نفذتها الحكومة الأمريكية، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».