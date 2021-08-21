الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة محملة بعبوات متفجرة في صحراء البقع

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني اليمني، أمس الجمعة، طائرة مسيرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة شمال اليمن، أطلقها «الحوثيون الإرهابيون»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وقال قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، إن دفاعات الجيش الوطني اليمني «أرض جو» تمكنت من إسقاط الطائرة التي كانت محملة بعبوات متفجرة بالقرب من سوق البقع.

قائد القطاع الرابع: إطلاق الطائرة المسيرة يأتي تزامنا مع تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح

وأشار "عباد"، إلى أن إطلاق الطائرة المسيرة، يأتي تزامنا مع تكبد الحوثيين، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة جبال رشاحة بالمحافظة.

من جانبه، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن حديث الحوثيين الإرهابيين، عن إجراءات وتسهيلات ومزايا وامتيازات، لتشجيع التجار والمستثمرين للاستيراد عبر ميناء ‎الحديدة، واعترافهم بحجم تناول الحاويات اليومي بالميناء، يدحض كل المزاعم والأكاذيب التي رددتها خلال 6 سنوات عن حصار اقتصادي وعراقيل لتدفق السلع عبر الميناء.

وأضاف الإرياني، في تصريح لوكالة «سبأ» اليمنية، إن الحوثيين الإرهابيين، انتهجوا منذ انقلابهم على الدولة -وما زالوا- سياسة تجويع وإفقار ممنهج بحق ملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واتخذوا من تفاقم الأزمة الإنسانية وتردي الأوضاع المعيشية مادة للتضليل والمساومة وابتزاز المجتمع الدولي.

وفي سياق آخر، احتجزت البحرية الإريترية، أمس الجمعة، دفعة جديدة من الصيادين اليمنيين في أثناء وجودهم قبالة جزيرة يمنية بمحاذاة محافظة الحديدة غرب اليمن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، إن زوارق حربية إريترية اعترضت 3 قوارب صيد على بعد 4 أميال بحرية من جزيرة حنيش اليمنية، واعتقلت أكثر من 20 صيادا كانوا على متنها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف المصدر، أن الزوارق الحربية اقتادت الصيادين اليمنيين مع قواربهم نحو الساحل الإريتري، مشيرا إلى أن احتجاز قوارب الصيد اليمنية، جاء بعد أسبوع من مقتل صياد يمني وإصابة اثنين آخرين باعتداء نفذته البحرية الإريترية على قاربهم قرب جزيرة حنيش.