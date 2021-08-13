تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب السعودية

واصل الحوثيون هجماتهم ضد الأراضي الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مستخدمة الطائرات المسيرة المفخخة، مستهدفة المدنيين، فيما نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في صد هذه الهجمات.

وأعلن «التحالف العربي»، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

«التحالف العربي»: اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات

وأضاف «التحالف العربي»، ان محاولات الحوثيين العدائية استهداف المدنيين تم صدها وتدميرها، موضحا أن يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتتكرر الهجمات التي يشنها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان عدد من الحوثيين، لقوا مصرعهم، أمس الخميس، على إثر استهدافهم من الجيش الوطني اليمني، في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمالي محافظة الجوف شمالي شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيين.

وأوضح القائد الميداني في الجيش الوطني اليمني، العميد هادي شلفط، في تصريح لـ «سبتمبر نت»، أن المجموعة الحوثية التي كانت تحاول التسلل، وجدت نفسها في كمين محكم، نصبته له قوات الجيش، مطبقين عليها الحصار من كل الاتجاهات.

وأضاف العميد شلفط، أن عناصر الجيش ورجال المقاومة الشعبية استهدفوا تلك العناصر المتسللة، وأوقعوا في صفوفها عشرات القتلى والجرحى، وكبدوها خسائر كبيرة في عدتها وعتادها.

وأشار القائد الميداني، إلى أن الحوثيين، حاولوا أكثر من مرة استعادة المواقع التي خسروها في الأيام الماضية، إلا أن محاولتهم تبوء بالفشل الذريع أمام عزيمة وإصرار قوات الجيش.

وأشاد العميد شلفط، بدور مقاتلات «التحالف العربي» وغاراتها الجوية المركزة التي نفذتها في معركة، أمس الخميس، واستهدافها لتعزيزات وتجمعات الحوثيين الإرهابيين المدعومة من إيران.