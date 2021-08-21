شعراوي: نهدف التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «حياة كريمة»، لا تسعى منها الدولة المصرية إلى توفير مسكن لائق لأبناء القرى أو تحسين الخدمات المقدمة في القرى فقط ولكن إتاحة فرصة عمل مستدامة لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر ومواجهة البطالة، قائلا: «إن الوزارة تسعى إلى التمكين الاقتصادى للمواطنين في قرى حياة كريمة خاصة للمرأة المعيلة والشباب عبر بناء القدرات وتوفير القروض بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية ودعم قدرات الوحدات المحلية والتوسع في منصبة «أيادى مصر» لتشجيع التسويق الإلكترونى، وخلق فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى البالغ عددها نحو 120 تكتل فى 52 مركز إداري بمحافظات المرحلة الأولي للمبادرة.

دعم المنتجات الحرفية والتراثية

وأشار الوزير خلال استقباله، برافين أجراوال، المدير الجديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، و الذي بدأ مهام عمله رسميًا، أغسطس الجارى بحضور آلاء الزهيرى، مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة، إلى أنه يسعى فى هذه المرحلة إلى ربط منصة «أيادي مصر» بالتكتلات الاقتصادية الموجودة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط ، بما سيوفر كل الدعم للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها تلك المحافظات وتوفير الدعم التسويقى والتدريبى لتلك التكتلات.

وتابع: أنه يأتى على رأس تلك التكتلات، تكتل الفركة بمركز نقادة بقنا والتلي بمركز شندويل بسوهاج والآثاث بمركز طهطا بسوهاج، بالإضافة إلي بعض المنتجات الأخرى والمساعدة فى عملية الترويج والتسويق لتلك لها عبر تلك المنصة.

وشدد شعراوى على اهتمام الوزارة بدعم تلك التكتلات لخلق فرص عمل وتحسين مستوى وجودة المنتجات التى تصنعها تلك التكتلات والتسويق لها، لافتاً إلى الرغبة التي أبدتها منظمة المدن والحكومات المحلية الآفريقية ورغبتها في التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإطلاق منصة «أيادى أفريقيا»، للمساعدة فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية الأفريقية فى إطار حرص مصر على تعزيز قدرة مكتب إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات والذى تم افتتاحه مؤخراً.

إنشاء البوابة «الجيو مكانية»

وعبر شعراوى عن تقديره للتنسيق الذى يجرى مع البرنامج فيما يخص إنشاء «البوابة الجيومكانية»، لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية والتي تهدف إلي رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى مشروع دعم المجتمعات الريفية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للنهوض بعدد من القرى فى محافظات الصعيد وذلك فى إطار البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجعلها قري نموذجية ومتكاملة فى كافة الخدمات التى تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

منحة مالية لـ7 آلاف شخص

وأعرب الوزير عن تقديره للدعم الذى قدمه برنامج الأغذية العالمى للعديد من المحافظات خلال الفترة الماضية، مشيداً بالمساندة الهامة التى قدمها البرنامج للعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجاً بعدد من محافظات الصعيد عبر صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لحوالى سبعة آلاف شخص بقري قنا وسوهاج وأسيوط للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

دعم المشروعات الصغيرة

ومن جانبه أعرب، برافين أجراوال، عن تقديره لحرص وزير التنمية المحلية على تقديم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وربط المواطنين بالإقتصاد الوطنى للدولة، مؤكداً أهمية الدور الذى تقوم به الدولة المصرية لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات، وأهمية المشروع القومى العملاق الخاص بـ«حياة كريمة»، لتحسين حياة الملايين من الأسر المصرية في القرى والمحافظات المستهدفة.

وأشار مدير برنامج الأغذية العالمى إلى استعداد البرنامج ليكون جزءاً من نجاح البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، وتوفير فرص عمل والتدريب للمواطنين في القرى، ودعم جهود الحكومة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى في مختلف المحافظات.

وأشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالجهود التى تقوم به وزارة التنمية المحلية، ووصفها بأهم الوزارات بالحكومة التي تقوم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظات لخدمة المواطنين في كافة المدن والقرى المصرية، وتسخير كل الدعم والإمكانيات الخاصة بالبرنامج فى مجالات العمل المشتركة بين الجانبين وعلى رأسها التعاون في مجال توفير فرص العمل بقرى «حياة كريمة».