التنمية المحلية: نستهدف تركيب 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف تركيب 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بالمحافظات بتكلفة 201 مليون جنيه لتحقيق وفر يقدر بـ1.6مليار جنيه فى فاتورة الإستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع خلال خطة العام المالى 2021/2022، لافتا إلى أن المشروع تمكن منذ بدء تنفيذه من تركيب 2.7 مليون كشاف وفرت 9.5 مليار جنيه.

مشروع تطوير إنارة الشوارع

ولفت الوزير إلى أن المشروع يأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد الانفاق العام وبخاصة مع تزايد استهلاك الطاقة، مؤكدا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن والقرى المصرية وبين المحافظات، وإحكام الأمن فى الشارع المصرى وتحقيق وفر فى فاتورة استهلاك الكهرباء، ودعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية.

كشافات الإنارة بالشوارع

وأوضح شعراوى: أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع و الطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة وأكثر كفاءة، مؤكداً أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم إستخدامها فى أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية.

وشدد على أن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و 100 وات فى جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات الكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا وتوصل وتفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام فى كل محافظة.

ولفت إلى أن محافظات قنا والقاهرة وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هى الأعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة، حيث بلغ عددها فى قنا 225 ألف كشاف، وفى القاهرة 184 ألف كشاف، وسوهاج 183 ألف كشاف، والغربية 165 ألف كشاف، والدقهلية 160 ألف كشاف، وأسيوط 142 ألف كشاف.