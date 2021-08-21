شروط القبول بالجامعات الخاصة في مصر 2021: التنسيق ينطلق الشهر المقبل

أكّد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة في مصر، الاستعداد التام لتنسيق القبول بالجامعات 2021، وذلك تنفيذاًٍ لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة 2021، حيث حدد المجلس شروط القبول بالجامعات الخاصة في مصر 2021، وذلك بالوافقة على عدد من الأمور الواجب اتباعها كي يتمّ تطبيقها على جميع الطلاب، وأنهت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات توصياته، بشأن تنسيق القبول للجامعات الخاصة المقرر أن ينطلق الشهر مطلع الشهر المقبل وذلك بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2021.

شروط القبول بالجامعات الخاصة في مصر 2021: شهادة ثانوية عامة حديثة 2021

وعن شروط القبول بالجامعات الخاصة في مصر 2021، كشف عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، أنَّ أبرزها أن يكون الطالب من حديثي التخرج للعام الجامعي الجاري، حاصل على مؤهل الثانوية العامة ومايعادله من شهادات عام 2021، وألا يكون الطالب تمّ فصله من احدى الجامعات الخاصة او الحكومية لحكو قضائي أو نظراً لقيامه بسلوك وفعل يخالف قانون تنظيم الجامعات، ألا يكون الطالب متهماً وعلى ذمة قضية حتى يتم تبرئته و عدم ثبوت أي تهمة عليه، أن يكون الطالب مستوفياً كامل الأوراق التي أقرها الأعلى للجامعات، ألا يتقدم للجامعة إلا وكان ناجحاً وحاصل على الثانوية العامة حديثة والشهادة الأصلية من قبل وزارة التربية والتعليم أو صورة طبق الأصل منها.

وبالنسبة لشروط القبول بالجامعات الخاصة في مصر 2021، للطلاب الثانوية العامة للشعادات المعادلة، أوضح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أنَّه الشهادة يجب أن تكون موثقة ومعتمدة القنصلية أو الفسفارة التي حصل الطالب على الشهادة الثانوية منها، أن يتمّ تصديقها من وزارة الخارجية، أن يستوفي الطالب الأوراق المطلوبة لها من قبل الأعلى للجامعات الخاصة، وأن يتمّ التصديق على الشهادة من المكان الذي يرغب فيه الطالب في استخراج الشهادة به.