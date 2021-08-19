يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن قائمة أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2021 ، التي أعلن عنها عدد من الجامعات، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية قائمة أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2021 طبقا لما أعلنته الجامعات:

أولا- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021-2022:

** كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه مصري

** كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 94 ألف جنيه

** كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه

** كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه

** كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه

** كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 36 ألف جنيه

** كلية التمريض: 22 ألف جنيه

** كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

** كلية تكنولوجيا المعلومات: 30 ألف جنيه

** كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال: 32 ألف جنيه

** كلية الإدارة والاقتصاد: 30 ألف جنيه

** كلية اللغات والترجمة: 22 ألف جنيه

** كلية الآثار والإرشاد السياحي: 18 ألف جنيه

** كلية التربية الخاصة: 16 ألف جنيه

مصروفات الجامعة البريطانية في مصر

- كلية الفنون التطبيقية: 127 ألف جنيه.

- كلية الآداب «صيني»: 59 ألف جنيه.

- كلية الآداب «علم نفس»: 87.400 ألف جنيه.

- كلية الآداب «إنجليزي»: 87.400 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد «بيزنس»: 121 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: 121 ألف جنيه.

- كلية الطاقة والبيئة: 109 آلاف جنيه.

- كلية الإعلام: 121 ألف جنيه.

- كلية الأسنان: 185 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 137 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة «إكلينك»: 120 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 185 ألف جنيه.

- علوم الحاسبات: 100 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 40 ألف جنيه.

- كلية القانون: 87.400 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه.

مصاريف فرع جامعة هارتفوردشير البريطانية في العاصمة الإدارية

- برنامج فارما: 210 آلاف جنيه مصري.

- برنامج صيدلة: 190 ألف جنيه مصري.

- برنامج هندسة مدني: 195 ألف جنيه مصري.

- برنامج العلاج الطبيعي: 190 ألف جنيه مصري.

- برنامج علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 190 ألف جنيه مصري.

- برنامج هندسة الميكانيكا والميكاترونيكس: 195 ألف جنيه مصري.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات في الأعمال: 180 ألف جنيه مصري.

- برنامج الإعلام: 180 ألف جنيه مصري.

- برنامج الفنون الإبداعية: 190 ألف جنيه مصري.

- برنامج إدارة الأعمال: 180 ألف جنيه مصري.

- برنامج المحاسبة والموارد المالية: 180 ألف جنيه مصري.

- برنامج الإعلان والتسويق الرقمي: 180 ألف جنيه مصري.

كما ترصد «الوطن» في الصور التالية قائمة أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2021 والتي تتمثل في الآتي:

- مصروفات جامعة بدر 2021

- مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021

- مصروفات جامعة السلام 2021

- مصروفات الجامعة الروسية 2021

- مصروفات الجامعة الألمانية في القاهرة 2021

- مصروفات جامعة المستقبل 2021

- مصروفات جامعة نيو جيزة 2021

- مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021

- مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA