مصاريف كليات العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة 2021.. تبدأ من 70 ألف جنيه

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يبحث طلاب الشعبة العلمية خاصة «علمي علوم» عن مصاريف كليات العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة 2021، التي جرى إعلانها في عدد من الجامعات، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2021، حتى يتسنى للطلاب الراغبين في الالتحاق بها معرفة المصروفات الدراسية، وطبيعة الدراسة في هذه الكليات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصاريف كليات العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة 2021:

- كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 65 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة هارتفوردشير البريطانية في العاصمة الإدارية: 190 ألف جنيه مصري.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة بدر: 85 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة الأهرام الكندية: 80 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر: 70 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي في الجامعة المصرية الصينية: 78 ألف جنيه.

وفي سياق منفصل، كشفت الجامعة المصرية الصينية، عن مجموعة من الخدمات التعليمية التي تقدمها لطلابها الجدد، فهي تعتبر جامعة منتجة، وتدعم الأنشطة وريادة الأعمال، وتسهم في تعزيز قدرتها التنافسية كمؤسسة تعليم عال قائمة على التكنولوجيا، وحريصة على التنسيق الكامل مع مختلف الجامعات المصرية، وتشمل مراكز التطوير الصناعي وخطوط الإنتاج التوضيحية.

وأكدت الجامعة أنها تهتم بعمل ورش لتدريب الطلاب، وتهتم بنقل وتسويق التكنولوجيا، ونشر ثقافة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، تفعيل دور البحث الابتكاري، لافتة إلى أن مصاريف كلية الصيدلة 98 ألف جنيه، ومصاريف كلية الهندسة 56 ألف جنيه، ومصاريف كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 44 ألف جنيه.

وأعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021-2022 عن مصاريف عدد من كلياتها مثل كلية الطب البشري 120 ألف جنيه، و94 ألفا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان، و72 ألفا لكلية الصيدلة، و65 ألفا لكلية العلاج الطبيعي، و55 ألفا لكلية التكنولوجيا الحيوية، و36 ألفا لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، و22 ألف جنيه لكلية التمريض، و55 ألف جنيه لكلية الهندسة.