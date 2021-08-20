يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم عن رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021، والذي تم الإعلان عنه عقب الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، رغبة منهم في الالتحاق بكليات هذه الجامعات لما تقدمه من خدمات تعليمية مميزة وتؤهل لسوق العمل من خلال صقل مهارات الطلاب وتوفير تدريب لهم على مدار سنوات الدراسة.

يوفر رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021، مجموعة من التعليمات المهمة التي يجب على طلاب الثانوية العامة 2021 الاطلاع عليها وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- يتم فتح الدخول إلى المنصة للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية سواء الثانوية العامة أو الفنية أو الثانوية الأزهرية حتى يتمكن الطلاب من تسجيل البيانات المطلوبة على مسؤوليتهم الخاصة.

- تبدأ المرحلة الأولى عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

- تبدأ المرحلة الثانية عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

- تبدأ المرحلة الثالثة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.

- تبدأ المرحلة الرابعة ويتم القبول عن طريق الجامعات على أي أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

- يسمح بالتقدم للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية في آخر عام دراسي فقط.

- يجب على الطالب الذي يتم ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.

- الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي.

- لا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها.

- يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.

ويتيح رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى والتي تتمثل في الآتي:

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يُدخل الطالب الرقم القومي في خانة اسم المستخدم، ورقم الجلوس في خانة كلمة المرور.

- يستوفي الطالب البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وإرسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.

- يسجِّل الطالب الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم إرسالها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يسجِّل رغباته.