الموارد المائية: نستهدف تأهيل الري في 3.7 مليون فدان

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والري تنفذ مشروعا عملاقا يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وتأهيل المساقي في جميع الأراضي القديمة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث، واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وقالت وزارة الري إنه في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لجميع أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كل جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة.

واستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه لبحث جهود الوزارة في تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي بنطاق محافظة أسيوط.

أسيوط تدعم مشروعات وزارة الري

ومن جانبه أعرب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لخطة وزارة الموارد المائية والري في التحول لنظم الري الحديث وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية وتذليل كل العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية في مجال الموارد المائية بنطاق المحافظة.

الجدير بالذكر أنه تم تنظيم مؤتمر موسع بمحافظة أسيوط، برئاسة اللواء عصام سعد وبحضور مسؤولي وزارتي الزراعة والري والبنك الزراعي المصري والبنك الأهلي حول تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك، لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.

وقد تم حتى الآن طرح 15 عقدا لتأهيل المساقي بمحافظات «القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط» بإجمالي 557 مسقى بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتر وتم إنهاء التنفيذ في 8.50 كيلومتر، وجاري العمل في باقي الأطوال.