بدء اختبار المقابلة الشخصية لوظائف شركة المياه 2020 بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بدء إجراء اختبارات المقابلة الشخصية للناجحين فى الاختبارات التحريرية لوظائف: «الهندسة، العلوم، فنى كهرباء وفنى معمل»، وفقا للإعلان رقم 2 لسنه 2020 للتعيين بالشركة وحتي يوم 26 من الشهر الجارى على مستوى محافظات القناة الثلاثة بمحافظة الإسماعيلية.

ارتداء الكمامه شرط حضور مقابلة «وظائف 2020»

وأشار عصمت، إلي أنه سيتم إجراء الاختبارات للوظائف المعلن عنها بمقر ديوان عام الشركة بمحافظة الإسماعيلية بمنطقه الجامعة القديمة في 15 شارع 8 بتقسيم البلاج، لافتا إلى أنه علي المتقدم الحضور قبل بدء موعد اللجنه بنصف ساعة مع ضرورة احضار أصل المستندات المقدمه للاضطلاع عليها، مؤكدا أنه لم يتم الدخول للمقابلة الشخصية إلا بكامل المستندات مع غلق الموبايل خلال فترة المقابلة، وأن ارتداء الكمامة شرط أساسي للحضور مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازيه.

تخصصات وظائف شركة مياة الشرب 2020

وظائف الهندسة

من الحاصلين على بكالوريوس هندسة في تخصصات «كهرباء – ميكانيكا – مدني – انتاج – حاسب الي واتصالات».

وظائف العلوم

من الحاصلين على بكالوريوس علوم في التخصصات «كيمياء – ميكروبيولوجي».

وظائف الفنيين

من الحاصلين على دبلوم – معهد فني صناعي من التخصصات «كهرباء – ميكانيكا – صحي – خراطة – لحام – ديزل ومولدات قوى – براد».

وظائف فني معمل

من الحاصلين على دبلوم زراعي – معهد فني زراعي – مؤهل مناسب للوظيفة.

وظيفة أمين مخزن

من الحاصلين على دبلوم فني صناعي – فني تجاري – معهد فني صناعي مناسب.

وظيفة مراقب – مشرف أمن

من بين الحاصلين على مؤهل متوسط ويفضل ضباط الصف المتقاعدين من القوات المسلحة او الشرطة.

وظيفة عامل

أن يكون حاصلا على شهادة الابتدائية أو محو الأمية او الإعدادية.

مدخل بيانات

أن يكون حاصلا على مؤهل كتابي متوسط أو فوق متوسط مناسب ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

شروط التقديم في وظائف 2020

- أن لا يزيد سن المتقدم وقت تقديم الطلب عن 30 عاماً وبالنسبة لوظيفة مراقب.

– مشرف أمن لا يزيد السن عن 40 عاماً.

- أن يكون لدي المتقدم إقامة دائمة بإحدى محافظات القناه «الإسماعيلية – السويس – بورسعيد»، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية بمرتبة لا تقل عن «جيد جدا» أو أعفى «إعفاء نهائي» منها.

- اجتياز المقابلة الشخصية لمن اجتاز الاختبار التحريري بنسبة لاتقل عن 70%.

- أن يقبل العمل بنظام الورادي بأي موقع من مواقع الشركة في الثلاث محافظات ماعدا البند رقم (8) مع التعهد بعدم طلب النقل مع العلم بأن الشركة غير ملزمة بتوفير أماكن إقامة أو وسائل انتقلات بالنسبة للمقبولين.

المستندات المطلوبة للتقديم

- السيرة الذاتية

- شهادة المؤهل

- شهادة الميلاد

- تحديد الموقف التجنيدي

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة القيد في النقابة بالنسبة للمهندسين والكيميائين.