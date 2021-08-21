مصرع طفل غرقًا في ترعة بأسيوط

لقي طفل مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في ترعة فرعية أثناء قيامه باللهو أمام منزله بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار بالحادث

تلقى مأمور مركز شرطة البداري، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول «مروان صالح عبده»، 9 سنوات، مقيم بقرية قاو النواورة، جثة هامدة، نتيجة تعرضه لـالغرق بترعة فرعية أمام منزله.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، وبسؤال أسرة الطفل ذكروا أنه أثناء لهو الطفل أمام المنزل، سقط في ترعة فرعية وتوفي غرقًا.

تحرر محضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الغرق مستمرة في أسيوط

شهدت محافظة أسيوط، العديد من حوادث الغرق، في وقت سابق، على النحو التالي:

لقي طفل مصرعه غرقا، أثناء استحمامه بمياه النيل بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبى بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

كما لقي شاب مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى بني قرة، التابع لمركز القوصية، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

كما توفي طالب إعدادي، 15 سنة، مقيم بحي غرب، دائرة قسم شرطة أول أسيوط، غرقًا أثناء استحمامه في مياه النيل.