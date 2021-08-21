بينهم 4 أطفال.. إصابة 14 شخصا في حادث مروري على طريق أسيوط الصحراوي

شهد طريق «مصر – أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، حادث مروّع قبل قليل، بعدما انفجر الإطار الأمامي لإحدى السيارات الميكروباص المحملة بالركاب خلال سفرها، الأمر الذي أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانقلابها، وذلك بعد منطقة جبانات الفيوم الجديدة، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بينهم 4 أطفال.

وهرع ضباط مركز شرطة طامية، و8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى انتشال المصابين، ووضع السيارة على جانب الطريق، وإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المسافرين على الطريق.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وروود بلاغا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد منطقة جبانات الفيوم الجديدة، بنطاق المركز، ووجود مصابين.

وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ الحادث وقع إثر انفجار إطار السيارة الأمامي واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلابها.

14 مصابا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بينهم 4 أطفال، وجرى نقل 7 منهم إلى مستشفى الفيوم العام، فيما رفض 7 آخرين النقل إلى المستشفى، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وأخذ إقرار على الـ7 مصابين الذين رفضوا الانتقال إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.