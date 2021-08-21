انتهاء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اليوم

ينتهي طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، من اختبارات القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2021/2022، والتي تتمثل في اختبارات المهارات والذكاء واللغة والتي عقدت إلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

«التعليم» تكشف موقف الطلاب الذين سجلوا شكاوى على المنظومة الإلكترونية بشأن الاختبارات

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بالنسبة للطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تقرر السماح للطلاب المسجل لهم شكاوى على المنظومة الإلكترونية المعدة لتسجيل المشكلات أثناء تأدية الاختبارات باللجان كانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع خدمة الإنترنت وذلك في مكون واحد أو أكثر من المكونات الأربعة، تأدية الامتحان على فترة واحدة تبدأ اليوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021.

إعلان أسماء الطلاب المقبولين بمدارس ستيم بعد 3 أسابيع

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن القبول بالمدارس يشترط اجتياز اختبارات القدرات، بجانب درجات الطالب في الشهادة الإعدادية، موضحاً أنها تشترط حصول الطالب على 98% في الامتحانات شرط حصوله على الدرجة النهائية في مواد العلوم أو الرياضيات، أو اللغة الأجنبية الأولى أو حصوله على مجموع 95% وحاصل على الدرجة النهائية في مادين من العلوم أو الرياضيات أو اللغة الأجنبية الأولى.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان أسماء الطلاب المقبولين بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الاختبارات، مؤكدا على أن الاختبارات عقدت إلكترونياً لقياس مستويات الطلاب في مختلف الجوانب العملية، لافتاً إلى أن الدراسة في هذه النوعية من المدارس تعتمد على التطبيق العملي أكثر من الجوانب النظرية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أسماء الطلاب الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2021، موضحة أن النتيجة عبرت عن مستوى الطلاب الحقيقي، لافته إلى أنه جارٍ الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وذلك بتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.