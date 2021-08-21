إخماد حريق في شقة بالجيزة.. والنيابة تعاين «عقار المنيب»

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم، على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة قسم الجيزة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الحريق اندلع في شقة سكنية تقع في الطابق الثالث، بعقار سكني مكون من 6 طوابق.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ورحجت التحريات أن ماسا كهربائيا تسبب في نشوب الحريق.

النيابة تعاين حريق المنيب

في سياق متصل، أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في أسباب حريق نشب مساء أمس، بعقار سكني بمنطقة المنيب، حيث أجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان الحريق.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الحريق التهم 3 طوابق في العقار المكون من 4 طوابق، وأتت النيران على محتويات الشقق السكنية، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

ورحجت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن ماسا كهربائيا اندلع في إحدى الشقق السكنية بالطابق الأول، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب لباقى الطوابق والشقق، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.