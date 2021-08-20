السيطرة على حريق في عقار سكني بمنطقة المنيب: النيران امتدت لـ3 طوابق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، وضباط المباحث، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، منذ قليل، من السيطرة على حريق شب في عقار سكني بمنطقة المنيب، غرب المحافظة.

وأخمدت القوات ألسنة اللهب التي امتدت إلى 3 طرابق، وأنقذت سكان العقار من كارثة قبل امتداد النيران لمحتوياته بالكامل.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وتبين من خلال الفحص والتحري أن النيران التهمت محتويات عددا من الغرف، و3 وحدات سكنية بالعقار المكون من 4 طوابق، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

حريق في شقة سكنية بالعمرانية

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تمكنت من السيطرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، على حريق شب في إحدى الشقق السكنية، بعقار سكني بمنطقة العمرانية.

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن الحريق شب في شقة سكنية تقع في الطابق الرابع بعقار سكني مكون من 5 طوابق، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن النيران التهمت محتويات الشقة.

ورحجت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.