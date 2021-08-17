السيطرة على حريق في مخزن سولار بشبرا دون إصابات

دفعت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية بـ6 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق اندلع في مخزن سولار، بمنطقة «عزبة عزيز»، في نطاق حي شرق شبرا الخيمة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للأماكن المجاورة والمنازل، وتجري حالياً أعمال تبريد الموقع، دون خسائر بشرية أو إصابات.

انتقلت أجهزة حي شرق شبرا إلى موقع الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي، لمعرفة سبب الحريق، وإجراء معاينة للموقع، وبيان ترخيص المخزن من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحريق.

بلاغ بنشوب حريق في مخزن سولار بشبرا

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق في مخزن مواد كيماوية وسولار بمنطقة «عزبة عزيز»، بحي شرق شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، بالفحص تبين أن الحريق اندلع في مخزن سولار، عبارة عن دور واحد، مؤجر لشخص يُدعى «م. ج.»، وتجري حالياً أعمال تبريد الموقع لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.

حي شرق شبرا: السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية

كما انتقل اللواء هشام رفعت، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى موقع البلاغ، يرافقه مسئولو المتابعة الميدانية والإشغالات والازمات بالحي، وضباط مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، ويجري فحص اوراق المخزن، وتحديد سبب الحريق، وما إذا كان المكان مرخصاً من عدمه، وجرى استدعاء صاحب المخزن، والتحفظ عليه لكشف ملابسات الحادث.