ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في شبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بندب المعل الجنائي لفحص حريق شب في شقة سكنية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، لتحديد أسبابه، وحصر التلفيات بعد سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق من خلال الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتبين إحتراق محتويات الشقة بالكامل دون خسائر في الأرواح، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال مالك الشقة بشأن الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بمسطرد

تلقي اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة مسطرد وعلي الفور إنتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان الحادث وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية.

النيابة تفتح تحقيقا في حريق شقة بحي شرق شبرا

في سياق متصل أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب بشقة سكنية غير مكتملة البناء في عقار سكني بحي شرق شبرا الخيمة، كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث وتشكيل لجنة من الحي لفحص ترخيص الشقة وتحديد ما اذا كانت مخالفة من عدمه وتم بناءها بالمخالفة لقانون البناء.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس حي شبرا إنه استدعى فريق الازمات والطوارئ بالحي لمعاينة الحريق ومساعدة أجهزة الامن للوصول لمكان الواقعة وجار استدعاء لجنة من الإدارة الهندسية من الحي لمعاينة العقار وبيان مدى تأثير الحريق علي باقي العمارة محل الحريق مشيرا إلى التحقيق في الواقعة بالتنسيق مع مباحث قسم ثان شبرا والنيابة العامة لتحديد أسباب الحريق وحصر التلفيات.