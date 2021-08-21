الجامعات الخاصة المعتمدة دوليا في مصر 2021: حتى لا تقع فريسة للكيانات الوهمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن الجامعات الخاصة المعتمدة دولياً في مصر 2021 من خلال فروعها المتواجدة على أرض مصر، وذلك كي يتثنى على الطلاب التأكّد من جميع الكيانات التعليمية الموجودة وعدم الانسياق خلف مروّجي الشائعات والكيانات التي تدّعي انتسابها لمظلة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن إعلانها أيضًا عن الجامعات والمعاهد التي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

الجامعات الخاصة المعتمدة دوليا في مصر 2021

وعن الجامعات الخاصة المعتمدة دوليا في مصر 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي أنَّ هناك أكثر من فرع لجامعات دولية موجودة على أرض مصر منها ما هو تمّ إنشاءه بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها ماهو موجود بالقاهرة الكبرى، ومنها ما هو موجود بفروع الجامعات الأهلية الجديدة الموزعة على عدد من المحافظات.

وتستعرض «الوطن» أسماء وأماكن الجامعات الخاصة المعتمدة دوليا في مصر 2021:

** فرع الجامعة الدولية «كونفنتري» البريطانية ضمن مجمع جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

** فرع جامعة «هرتفورد شيرد» البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة التابع لمؤسسة جلوبل.

** فروع الجامعة الألمانية التطبيقية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

** فرع جامعة «البرنس إدورد» الكندية ضمن فروع الجامعات الدولية الكندية بالعاصمة الإدراية الجديدة.

** جامعة إسكلسا الدولية ومقرها طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي.

** الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومقرها التجمع الخامس.

وأكّدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ عدد من الجامعات الخاصة المعتمدة دوليًا في مصر 2021، معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، وأن العمل بها يخضع لاتفاقيات مشتركة، فضلاً عن أن لها قانون خاص بها وقت البدء في إنشائها وهو القانون الخاص بإنشاء أفرع الجامعات الدولية في مصر.