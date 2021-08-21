انتحار شاب بجوار موقف سيارات بمركز كوم حمادة شنقا في ظروف غامضة

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على الانتحار، بعدما شنق نفسه داخل قطعة أرض فضاء بجوار موقف السيارات بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ونُقل جثمان المنتحر إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزي، في الوقت الذي تكثف فيه وحدة المباحث بمركز الشرطة جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافع الانتحار.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، تتدلى من حبل مربوط على سور أرض فضاء، بالقرب من موقف سيارات «كوم حمادة - طنطا»، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة.

الانتقال لمكان واقعة الانتحار

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب يدعى محمد نور خليل، 38 سنة، متزوج ولديه ولد وبنت، ومقيم بقرية زاوية مبارك التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، ولم تتوصل التحريات حتى الآن لأسباب الانتحار، في الوقت الذي يكثف فيه رجال المباحث جهودهم لكشف تفاصيل الحادث.

ومن جانبهم، قال شهود عيان لـ«الوطن»: «شاهدنا جثة تتدلى من حبل مربوط على سور محيط بقطعة أرض فضاء بجوار موقف سيارات كوم حمادة، وكان المشهد مخيفًا أفقدنا السيطرة في التعامل مع الموقف، وأبلغنا الجهات الأمنية التي حضرت على الفور، ويصاحبها سيارة إسعاف، ونُقلت الجثة بعد تخليصها من حبل المشنقة، إلى مستشفى كوم حمادة المركزي، وعلمنا أن الشاب مقيم بقرية زاوية مبارك، وأنه متزوج ولديه من الأبناء اثنان».