غموض حول الواقعة.. انتحار شاب داخل منزله بمرسى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، قبل قليل، انتحار شاب في الثلاثينيات من عمره، في منزل يقيم به مع أسرته، في شارع 15 بمنطقة الكيلو 2، خلف مجمع مواقف مطروح، وما زالت أسباب وظروف إقدامه على التخلص من حياته «غامضة»، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

واستقبل مستشفى مطروح العام، بعد ظهر اليوم الأربعاء، الشاب «عمر مراد عمر»، 36 سنة، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة بسبب الانتحار، وجرى وضع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة مطروح إلى المنزل محل الواقعة، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة، ويجري فحص وسؤال الأهل والجيران، للتعرف على أسباب إقدام الشاب على الانتحار، والكشف عن ملابسات الواقعة.